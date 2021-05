O concelho de Lisboa está no limiar da incidência da covid-19 definido pelo Governo, apresentando agora uma média de 118 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que o índice de contágio (R(t) para a região de Lisboa e Vale do Tejo situa-se em 1,11.

Numa análise a estes dados, o especialista Tiago Correia, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Lisboa, assumiu que a capital arrisca-se a ter de recuar no desconfinamento ou então a parar o progresso de desconfinamento, situação que se tem verificado noutros concelhos do país.

«Merece toda a preocupação que outros concelho do país têm tido. Se há mensagem consistente, para o bem e para o mal que o Governo passou, é que vai seguir aquela matriz de risco à risca e o concelho de Lisboa arrisca-se, se assim continuar, a ter de andar para trás no processo de desconfinamento ou a parar o processo de desconfinamento», afirmou em declarações à TVI24.

O especialista recusou, no entanto, associar para já o aumento do número de casos em Lisboa aos festejos do título do Sporting há uma semana e meia. «Houve uma grande insistência que a festa do Sporting seria um grande impulsionador do aumento dos contágios. Eu não faço essa leitura», vincou. Para Tiago Correia, só será possível aferir o real impacto das celebrações no início da próxima semana.