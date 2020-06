O Brasil ultrapassou a marca das 40 mil mortes devido à covid-19 e a contestação ao presidente Jair Bolsonaro tem subido de tom.

Ora, na quinta-feira, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encheu-se de campas abertas, numa forma de protesto contra a gestão do líder brasileiro com a crise do novo coronavírus.

A iniciativa partiu da Organização Não Governamental (ONG) Rio de Paz. «Porquê tanta gente morta? Não há a mínima dúvida que está relacionado com a incompetência do governo federal e também com o péssimo exemplo dado pelo presidente da república», disse o líder da ONG, António Carlos Costa.

De acordo com a imprensa brasileira, fizeram parte desta iniciativa cerca de 40 voluntários, que iniciaram o trabalho às 4 da manhã.

Refira-se que durante o protesto, alguns apoiantes de Bolsonaro tentaram invadir a praia e retirar as cruzes da areia.

Pode ver o vídeo e as fotos da iniciativa em cima.