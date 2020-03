As notas do segundo período vão ser comunicadas individualmente a cada aluno para salvaguardar a proteção de dados, informou esta terça-feira o Ministério da Educação (pode ler mais desenvolvimentos desta notícia no site da TVI24).

Devido à pandemia de Covid-19, as pautas com as notas dos alunos não serão afixadas nas escolas, pelo que esta foi a medida encontrada pelo governo para fazer chegar os resultados do segundo período aos estudantes.

Refira-se que as escolas estão encerradas há mais de duas semanas, para evitar a propagação do novo coronavírus. Para já, ainda não há uma decisão sobre os moldes em que vai decorrer o terceiro e último período deste ano letivo. O ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues promete uma decisão para o próximo dia 9 de abril.