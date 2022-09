Duarte Lima foi libertado esta quinta-feira da prisão da Carregueira, Belas (Sintra), onde cumpria pena no âmbito do processo Homeland, mas foi de imediato detido, ao abrigo do processo de homicídio de Rosalina Ribeiro, cujo julgamento se inicia em novembro.

O antigo líder parlamentar do PSD foi condenado, em 2014, a seis anos de prisão, por burla qualificada no processo Homeland, que resultou de outro caso judicial: o do Banco Português de Negócios (BPN).

A detenção relaciona-se com o processo do homicídio, no Brasil, em 2009, da portuguesa Rosalina Ribeiro, antiga secretária e companheira do milionário português Lúcio Tomé Feteira.

Duarte Lima abandonou pouco antes das 19 horas a prisão da Carregueira num carro da PSP, sem prestar declarações aos jornalistas.