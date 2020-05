Itália registou nas últimas 24 horas 992 casos de infeção por covid-19, um aumento relativamente aos números reportados no balanço diário anterior da Proteção Civil do país (888), no qual já se tinha verificado um crescimento.

A mesma tendência verifica-se nos novos óbitos: 262, mais 67 do que na véspera, num total de 31.368 mortes por covid-19 em Itália desde o início da pandemia.

Há cada vez menos situações ativas no país: nas últimas 24 horas, 2.747 pessoas foram dadas como recuperadas, havendo agora 76.440 casos ativos, menos 2.017 no que no dia anterior. Em Itália, 223.096 pessoas já foram infetadas pela covid-19, sendo que mais de metade estão curadas (115.288).