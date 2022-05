A Polícia Judiciária identificou e deteve, na segunda-feira, o jovem de 19 anos suspeito de esfaquear mortalmente outro, de 26 anos, nos festejos do título do FC Porto, no Estádio do Dragão (leia mais na CNN Portugal).

Em comunicado, a PJ diz que «os actos ocorreram na madrugada do dia 08.05.2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima».

«Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés», lê-se.

O agressor, diga-se, foi detido por suspeitas de crime de homicídio qualificado.