Se estava a pensar só abastecer o carro na próxima semana, talvez seja melhor fazê-lo antes.

De acordo com a previsão da AWAY, o preço do litro de gasóleo simples deverá subir, no mínimo, 10 cêntimos no início da próxima semana, enquanto a gasolina deverá registar um aumento de 2 cêntimos por litro.

O preço petróleo Brent de referência para a Europa chegou a voltar a ultrapassar os 100 dólares nesta semana.

Nesta semana, o preço do gasóleo simples a nível nacional é em média 1,777 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 é de 1,778. Caso se confirmem as subidas expectáveis, o preço do litro do gasóleo vai superar o da gasolina na próxima semana.