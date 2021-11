João Rendeiro, ex-banqueiro do BPP que foi condenado pela justiça, falou publicamente pela primeira vez desde que se pôs em fuga em setembro passado.

Aquele que é hoje um dos homens mais procurados de Portugal garantiu que só volta ao país de for ilibado ou com um indulto presidencial.

São revelações dadas por João Rendeiro numa entrevista exclusiva à CNN Portugal, que arranca nesta segunda-feira à noite às 21h00. O site do canal, que substitui a TVI24 no posto 7 da grelha, já está online e pode ler aqui mais sobre a entrevista do ex-banqueiro que será emitida a partir das 21h00.