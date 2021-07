O presidente do Haiti foi assassinado esta quarta-feira, em casa. A notícia foi avançada pela agência AFP, que cita o gabinete do primeiro-ministro interino (pode ler mais no site da TVI24).

Jovenel Moise foi morto durante um ataque à sua residência oficial, por parte de um grupo de indivíduos que ainda não foram identificados. A primeira-dama ficou ferida e foi hospitalizada.

Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu durante a noite e ouviram-se vários tiros.