Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, sucedendo no cargo a Marta Temido.

«Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém», lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Manuel Pizarro é especialista em medicina interna no Hospital de João João, no Porto, e presidente da Federação Distrital do Porto do PS. Em 2013 e 2017 foi candidato derrotado por Rui Moreira nas eleições para a câmara do Porto.

Recorde-se que no final de agosto Marta Temido apresentou a demissão do cargo que ocupava desde outubro de 2018.