Will Smith, que venceu o Óscar de melhor ator pelo papel em “King Richard - Para Além do Jogo”, protagonizou o momento mais chocante da noite de domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles, quando deu uma bofetada no apresentador Chris Rock.

O comediante ia apresentar o Óscar para Melhor Documentário e fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, esperando vê-lá no «G.I.Jane 2», por agora ter o cabelo rapado. Jada rapou recentemente o cabelo, por sofrer de alopécia, uma doença que provoca a queda de pelo em qualquer parte do corpo.

Will Smith levantou-se, dirigiu-se ao palco e deu uma chapada com a mão direita na cara de Chris Rock, que ficou estupefacto com a ação. A audiência pensou, inicialmente, tratar-se de uma piada combinada. Mas a ferocidade de Will Smith, que já de volta ao seu lugar gritou a Chris Rock «deixa o nome da minha mulher fora da tua boca», deixou claro que se tratava de uma altercação real.

Denzel Washington conversou em privado com Will Smith após o acontecimento. Quando foi anunciado como vencedor do Óscar, o ator chorou no seu discurso de aceitação e mais tarde pediu desculpa pela agressão. No entanto, não quis passar pela sala de entrevistas para falar do que aconteceu.