Morreu o Papa emérito Bento XVI.

«É com pesar que informo que o Papa emérito, Bento XVI, faleceu hoje às 9:34 no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Mais informação será disponibilizada mal seja possível», informou o porta-voz do Vaticano.

Nascido em 1927, o alemão Joseph Ratzinger tornou-se o Papa Bento XVI em 2005, para abdicar depois em 2013, passando a ser emérito da diocese de Roma.