O Papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais às mãos da Igreja Católica na sua visita a Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O programa já é conhecido e o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, afirmou que este encontro é «fruto da vontade» do Papa e do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas.

Américo Aguiar sublinhou, também, que a Igreja Católica teve «contacto direto» com cerca de 30 vítimas em Portugal, sendo esse o universo de pessoas que está a ser contactado. No entanto, ainda não é sabido se as vítimas vão aceitar o convite.

Confira o resto do programa da visita do Papa em CNN Portugal.