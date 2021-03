A edição de 2021 do Rock in Rio Lisboa foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Roberta Medina, da organização do maior festival de música português, explicou que o evento só faria sentido com público, o que não é possível perspetivar nesta altura, quando deveriam começar as obras no Parque da Bela Vista e o país ainda se encontra em estado de emergência.

Foram assim atribuídas novas datas para o próximo Rock in Rio: 19, 19, 25 e 26 de junho de 2022.