Rui Rocha é o novo líder da Iniciativa Liberal. Nas eleições que decorreram este domingo, na sétima convenção do partido, o deputado derrotou Carla Castro, também deputada, e José Cardoso, conselheiro nacional.

A lista L, de Rui Rocha, venceu com 51,7 por cento dos votos. A lista M, de Carla Castro, recolheu 44 por cento dos votos, enquanto a lista a, de José Cardoso, apenas 4,3 por cento.

Rui Rocha sucede assim a João Cotrim de Figueiredo como líder da IL. «Para que não fiquem dúvidas, ao agradecer a Carla Castro e José Cardoso, conto com todos os liberais sem exceção. Todos os que queiram participar no futuro da IL. No futuro da IL, são todos muito bem-vindos, somos todos liberais, estamos cá para mudar Portugal», disse.