Portugal é um de 13 países da União Europeia com salários mínimos abaixo dos mil euros brutos.

De acordo informações divulgadas pelo Eurostat nesta sexta-feira, o salário mínimo em Portugal é de 823 euros, valor encontrado através da soma dos subsídios de Natal e de férias aos 12 meses, o que permite saltar dos 705 euros aplicados desde janeiro deste ano.

Na cauda entre os 21 Estados-membros analisados está a Bulgária, com 332 euros. Já o Luxemburgo é o país que pratica o salário mínimo mais elevado, com 2.257 euros. Em Espanha, por exemplo, o salário mínimo é de 1.126 euros, cerca de menos 500 euros do que os valores praticados, por exemplo, em França e Alemanha.

Refira-se que seis países - Áustria, Chipre, Dinamarca, Itália, Finlândia e Suécia ficaram de fora por não terem um salário mínimo nacional, sendo que alguns segue o modelo de aplicação de salários mínimos consoante o setor laboral.

