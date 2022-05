Enquanto visitava o cemitério dos soldados soviéticos em Varsóvia, no dia em que se assinala a vitória soviética sobre os nazis na II Guerra Mundial, o embaixador da Rússia na Polónia foi confrontado com um grupo de manifestantes com bandeiras da Ucrânia e atingido com tinta vermelha, tal como os seguranças pessoais.

Tudo aconteceu, de acordo com a agência russa RIA, no momento em que Sergei Andreev colocava uma coroa de flores no cemitério. O embaixador russo foi obrigado a abandonar o local após o ataque, com o apoio da polícia polaca, que acusou de ter aparecido só depois do ataque ter acontecido.

Segundo a Associated Press, Andreev ouviu vários gritos, tais como, «fascistas» e «assassinos».

Nas redes sociais, muitos vídeos mostram o embaixador e quem o acompanhava repleto de tinta.

