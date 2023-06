O tempo quente faz com que todos os distritos de Portugal Continental estejam, neste sábado, sob aviso amarelo, decretado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo esse alerta amarelo estende-se à Madeira, sendo que Évora e Beja ficam sob aviso laranja, uma vez que a previsão é de temperatura máxima a rondar os 42 graus Celsius.

O aviso amarelo é aplicado sempre que exista uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto que o aviso laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Na origem deste tempo quente está a ação de uma «crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África».

«Na sequência deste episódio de tempo quente, que deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até dia 29, pelo que se aconselha seguir as orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde] para situações de tempo quente», acrescenta o IPMA.

Neste cenário, a Direção Geral da Saúde (DGS) aconselha cuidado especial com crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas, nomeadamente para que estejam devidamente hidratados e em ambientes frescos.

A DGS recomenda outros cuidados especiais, como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h e as 17h, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30, a cada duas horas, e após banhos de praia e piscina.