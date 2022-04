A CNN Portugal foi o canal mais visto da televisão por cabo em Portugal, no passado mês de março.

Ao quarto mês de existência, o canal registou um crescimento de 60 por cento nas audiências.

Diariamente, quase 2 milhões e 400 mil espectadores tiveram contacto com a marca que pertence ao Grupo Media Capital. Em 21 das 24 horas do dia, a CNN Portugal foi o canal mais visto no cabo, com uma audiência média de quase 100 mil espectadores, o que correspondeu a uma quota de 4,7 por cento de share.

Também no digital regista-se um crescimento significativo da CNN Portugal, que teve 17 milhões de visitas em março.