A guarda costeira dos Estados Unidos confirmou que os tripulantes do submersível responsável pelas viagens turísticas aos destroços do Titanic, morreram vítimas de uma «catastrófica implosão» do Titan.

Num comunicado na tarde desta quinta-feira, um porta-voz da guarda costeira confirmou que as famílias foram de manhã após terem sido encontrados destroços do submarino - entre eles a câmara de pressão - e apresentou profundas condolências.

Pouco antes desta confirmação, a OceanGate, empresa responsável pelas viagens ao fundo do oceano onde se situa o navio naufragado em 1912, confirmou também em comunicado que as cinco pessoas que iam a bordo do submersível perderam a vida: são eles Stockton Rush, CEO da companhia, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet.

Os destroços do Titan foram encontrados muito perto do Titanic. Saiba mais em CNN Portugal.