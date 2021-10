Amanda, a companheira de Lucas Veríssimo, vibra muito com as exibições do central, e gosta de partilhar essas emoções nas redes sociais.

O jogo com o Estoril não foi exceção, e Amanda deixou alguns comentários bem dispostos, ainda para mais com o marido a apontar o golo do Benfica.

«Até merece o terceiro filho», escreveu a mãe de Mirella e Samuel.

Ta merecendo ate o 3 filho — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) October 30, 2021

Amanda ainda brincou com alguns momentos em que Lucas Veríssimo ficou mais irritado em campo.

«Nem parece que adora assistir à Anatomia de Grey», escreveu.

«Não sei qual o motivo da briga, mas ele tem toda a razão. Ele só não tem razão quando discute comigo. Fora disso ele tem razão, sim», brincou ainda Amanda.

nem parece q ama assistir greys anatomy — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) October 30, 2021