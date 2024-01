Cristiano Ronaldo não descansa nem nas férias!

O Al Nassr só volta a jogar no final do mês, mas o internacional português está a dar tudo para manter a forma e partilhou um vídeo nas redes sociais a trabalhar de forma intensa no ginásio que tem em casa, nomeadamente os abdominais e as costas.

A caminho dos 39 anos, Ronaldo mostra como se podem ter abdominais definidos.