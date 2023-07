O internacional português Diogo Dalot anunciou este domingo que vai ser pai pela primeira vez.

Numa publicação nas redes sociais com a namorada Cláudia Pinto Lopes, o lateral-direito do Manchester United partilhou a novidade.

«O melhor presente que poderíamos desejar. Mal podemos esperar para te conhecer», pode ler-se na publicação conjunta no Instagram, que conta com várias fotografias do casal.