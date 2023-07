Pedro Gonçalves decidiu dar um passo em frente na relação, aos 25 anos, e esmerou-se no pedido de casamento.

O avançado do Sporting surpreendeu a namorada Bruna Rafaela num cenário especial, perante um por do sol deslumbrante, e não conseguiu conter as emoções.

A resposta de Bruna Rafael foi positiva e o momento foi acompanhado in loco pelas pessoas mais próximas do casal.

Ora veja: