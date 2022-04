O futebolista argentino Lionel Messi lançou uma coleção de roupa amiga do ambiente, feita com produtos 100% reciclados. Uma das camisolas é inspirada no ilhéu de Vila Franca, em São Miguel, nos Açores.

«Esta camisola apresenta o belo ilhéu de Vila Franca do Campo, uma das paisagens mais icónicas da ilha açoriana de São Miguel. A piscina natural da ilha abriga milhares de espécies em vias de extinção, um lembrete simbólico de que poucas coisas na Terra existem em quantidades infinitas», informa a Messi Store na descrição do artigo.

A peça branca, com imagem aérea do ilhéu açoriana ao centro, é uma das principais referências da «Linha Verde» do negócio de vestuário do jogador.

Ora veja: