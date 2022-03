No jogo após a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, Lionel Messi e Neymar foram assobiados pelos próprios adeptos do PSG. Semanas após o sucedido, Ronaldinho Gaúcho saiu em defesa do argentino, jogador com quem partilhou o balneário no Barcelona.



«Não entendi os assobios. Se assobiam o Messi, o melhor jogador do mundo, quem vão aplaudir? Não entendo. O problema não é o Messi nem o Neymar. Os adeptos não ficaram contentes com a eliminação da Champions. Eles são os nomes mais fortes da equipa e por isso, é normal serem os mais visados pelos adeptos. Mas acho que os fãs do PSG estão insatisfeitos com todos os jogadores e nã só com Messi e Neymar», defendeu o ex-futebolista que jogou no emblema francês entre 2001 e 2003, citado pelo AS.



«É futebol e a normalidade vai voltar a imperar. Espero que o Neymar não se volte a lesionar. Todos os anos ele conquista títulos seja com o PSG ou com a seleção brasileiro. Espero que com a adaptação do Messi, os três [Mbappé incluído] possam escrever uma grande história», acrescentou.



O ex-futebolista mostrou-se convicto de que Mbappé irá renovar com o PSG. Lembre-se que o internacional gaulês está em final de contrato com os parisienses.



«Acho que Mbappé vai ficar. No entanto, tudo acontece muito rápido no futebol. Acho que o Mbappé, Neymar e messi podem fazer algo bonito. Não irei dar conselhos a ninguém, só desejo ver os meus amigos felizes onde quer que estejam. Seria fantástico para quem ama futebol. Os três melhores jogadores do mundo juntos é o que os apaixonados por futebol querem ver», disse ainda.