Lionel Messi tem milhões de fãs pelo mundo fora, mas os seus filhos também têm os seus ídolos fora do futebol.

O craque argentino entrou de férias, após o afastamento do Inter Miami dos playoffs da Major League Soccer, e está a aproveitar a paragem para se divertir nos Estados Unidos.

Vai daí que foi com a mulher, Antonella, e os três filhos ao concerto de Ed Sheeran no Hard Rock Stadium, em Miami, e aproveitou o momento para mostrar como os miúdos sabem na ponta da língua os temas do cantor britânico.

No final, a família Messi e Ed Sheeran tiraram nos bastidores do concerto uma fotografia, que o 10 do Inter Miami fez questão de partilhar com os seus seguidores.

Para ver aqui: