Um encontro entre craques. Horas antes do Benfica-PSG desta quarta-feira, Ricardo Quaresma levou o filho Ricky a conhecer Neymar no hotel em que a equipa parisiense está hospedada em Lisboa.

O antigo internacional português, que está sem clube desde que rescindiu com o V. Guimarães, publicou uma fotografia em que registou o momento, acompanhado de uma mensagem de agradecimento à estrela brasileira. «Obrigado Neymar por teres feito o meu filho feliz. Tudo de bom na tua vida», escreveu Quaresma na sua conta de Instagram.

Ricky representa a equipa do Núcleo Sporting Solar do Norte, filiada ao clube leonino, que compete nos escalões jovens da Associação de Futebol do Porto.