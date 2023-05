Michael Jordan retirou-se do basquetebol há duas décadas, mas é uma das personalidades do mundo do desporto que mais dinheiro faz anualmente, fruto dos muitos investimentos que tem – é dono, por exemplo, Charlotte Hornets.

Por isso mesmo, dá-se ao luxo de fazer coisas como gastar mais de três milhões de euros num carro. Sim, mais de três milhões de euros.

O antigo basquetebolista comprou recentemente um Hennessey Venom F5 Roadster, uma «bomba» avaliada e 3,25 milhões de euros. O carro é considerado o «mais rápido e poderoso do mundo», e só há 30 no mundo inteiro, de acordo com o New York Post.

«É uma honra construir um Venom F5 especial para um amigo especial», lê-se, na publicação da Hennessey nas redes sociais.

