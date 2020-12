Vasco Seabra já não é treinador do Boavista, tal como o Maisfutebol noticiou em primeira mão, e será Jorge Couto quem irá orientar o treino desta tarde no relvado secundário do Bessa.

A decisão e os motivos para a saída foram comunicados ao treinador numa reunião realizada esta manhã.

Porém, sabe o nosso jornal, ainda não foram acertados os termos do acordo para a rescisão do vínculo por duas épocas que o técnico assinou com os boavisteiros no início da temporada.

A saída é, ainda assim, inevitável. De tal forma que no imediato será Jorge Couto, adjunto que faz parte dos quadros técnicos dos axadrezados, a orientar a equipa no treino de hoje.

Esta é uma solução temporária e não é garantido sequer que seja Jorge Couto a orientar o próximo jogo do Boavista, no sábado, frente ao vencedor do Lusitano de Évora-Estoril, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Segundo apurou o nosso jornal, o mais forte candidato à sucessão de Vasco Seabra é Miguel Cardoso, que como treinador principal orientou Rio Ave, Nantes, Celta de Vigo e AEK de Atenas nas últimas três temporadas.