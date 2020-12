Diogo Dalot foi titular na vitória do Milan sobre o Sparta de Praga, para a Liga Europa, e a exibição valeu-lhe um lugar no onze da jornada da competição.

O jogador português foi um dos escolhidos a par de Ciprian Tatarusanu (Milan) Yevgen Cheberko (LASK), Josko Gvardiol (Dínamo Zagreb), Enric Saborit (Maccabi Telavive), Lirim Kastrati (Dínamo Zagreb), Magnus Wolff Eikrem (Molde), Giovani Lo Celso (Tottenham), Leon Bailey (Leverkusen), Maximilian Beier (Hoffenheim), e Joel Piroe (PSV Eindhoven).

This week's star performers! 🔥 Who would you pick as captain?