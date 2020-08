Jhonder Cádiz está quase certo no Nashville SC por cedência do Benfica.

O avançado venezuelano que os encarnados contrataram ao Vitória de Setúbal está próximo de ser confirmado na equipa da Major League Soccer, a liga dos EUA.

Cádiz esteve cedido ao Dijon, de França, na última temporada e no qual apontou quatro golos em 22 partidas.

O venezuelano chegou a Portugal para o União da Madeira, por empréstimo do Caracas FC, mudou-se em definitivo para o Nacional e do clube da Choupana passou para o Moreirense. Em 2018 voltou à Venezuela para representar o Monagas para regressar a Portugal pela porta do Vitória de Setúbal.

O Benfica contratou-o, cedeu-o ao Dijon e, agora, ultrapassando detalhes finais, atravessa de novo o Atlântico, mas desta vez para a América do Norte.