Andrey Batyrev viveu uma tarde de sonho este domingo. O internacional russo apontou um hat trick no empate (3-3) do Tyumen na receção ao CPRF, a terceira jornada do campeonato de futsal daquele país, mas a partida ficou marcada por um golo que já corre mundo.

O pivot de 32 anos recebeu um passe longo – efetuado com as mãos – do guarda-redes e, no canto da área, de costas para a baliza, aplicou um remate de calcanhar que acabou no fundo das redes.

A excelência do golo impressionou não só os adeptos, como os próprios colegas de equipa, que até levaram as mãos à cabeça.

Ora veja: