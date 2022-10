O Sporting goleou por 7-0 o anfitrião Novo Vrijeme, este sábado, no encerramento do Grupo 2 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, que decorreu na Croácia. Assim, os leões garantiram o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite.

Os vice-campeões europeus venceram os três jogos do grupo e terminaram na primeira posição, à frente do Novo Vrijeme, segundo, e Pula, terceiro, igualmente apurados para a fase seguinte. O Ayat falhou a qualificação.

Os golos do Sporting foram marcados por Anton Sokolov (6m), Tomás Paçó (7m), Zicky Té (10m e 19m), Neves (17m e 36m) e Esteban Guerreo (35m).

Recorde-se que, à semelhança dos leões, também o Benfica, que venceu o Grupo 4, já tinha assegurado a condição de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite.