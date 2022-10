A equipa de futsal do Benfica bateu este sábado o Galati por 8-1, no último jogo do Grupo 4 da Ronda Principal da Liga dos Campeões, garantindo assim o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite da prova.

Os comandados por Pulpis dominaram com facilidade a formação romena, tendo chegado ao intervalo a vencer por 5-0, com Arthur a inaugurar o marcador, e depois um ‘bis’ de Bruno Cintra e outro de Rocha.

Na segunda parte Jacaré bisou também e Lúcio Rocha também contribuiu para a goleada do Benfica, que fechou o grupo com 15 golos marcados e três sofridos. Cires marcou o golo de honra dos romenos.

Depois de garantir a passagem à fase seguinte da prova na jornada anterior, o Benfica assegurou o primeiro posto do grupo 4, com nove pontos, e o estatuto de cabeça de série no sorteio para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões.