Depois de terminada a ligação contratual ao Sporting, no final de outubro, Nelson Évora tornou-se agora atleta do Barcelona.

A mudança foi anunciada nas últimas horas de 2020. Depois de ter representado FC Porto, Benfica e Sporting, o atleta do triplo salto vai agora vestir as cores do emblema catalão.

Nelson Évora continuará a viver em Guadalajara e a treinar sob o comando do cubano Ivan Pedroso, antigo campeão mundial de salto em comprimento.

O atleta português, de 36 anos, prepara a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, que serão os últimos da sua carreira.