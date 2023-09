O Benfica conquistou, esta sexta-feira, a Supertaça masculina de futsal, ao vencer o Sporting após prolongamento, por 5-4, no Pavilhão Multiusos de Sines.

Os leões tiveram uma entrada absolutamente fulgurante no encontro, chegando à vantagem de 3-0 ao fim de cinco minutos, mas o Benfica conseguiria recuperar e levar o jogo para prolongamento, depois de ter estado a perder por 4-2 a cerca de quatro minutos do final do tempo regulamentar.

Logo a abrir, com cerca de 70 segundos de jogo, Taynan fez o 1-0, concluindo ao segundo poste um remate de Zicky Té. No minuto seguinte, Zicky Té pressionou Léo Gugiel, intercetou e rematou para a baliza deserta. Ao quinto minuto de jogo, Rafagnin recolheu a bola que Carlos Monteiro não conseguiu dominar, viu Léo Gugiel adiantado e rematou de baliza a baliza para o 3-0.

O começo de sonho para o campeão nacional e vencedor das anteriores cinco edições da Supertaça deu lugar, aos poucos, a mais algum equilíbrio. O treinador do Benfica, Mário Silva, pediu pausa técnica e a equipa foi crescendo. Depois de marcar, Rafagnin até fechou a sua baliza e adiou o 3-1 do Benfica, que surgiu, curiosamente, já depois de Nuno Dias ter pedido pausa técnica para acertar a equipa do Sporting.

Desta vez, Rafagnin ficou um pouco mal na fotografia e permitiu a Jacaré festejar, num remate em zona frontal, aos 12 minutos. Ainda na primeira parte, Diego Nunes fez o 3-2, num remate forte, mas no qual Rafagnin voltou a ser um pouco mal batido, ao ver a bola escapar-lhe entre as pernas.

O final da primeira parte ficou marcado por um lance na área defensiva dos leões, em que o Benfica pediu o suporte de vídeo, mas a dupla de arbitragem entendeu que não houve falta de Sokolov sobre Kutchy.

A segunda parte, com a diferença mínima, manteve-se com emoção, algumas oportunidades e o golo surgiu exatamente a meio da etapa complementar. Foi o Sporting quem voltou a festejar, por Diogo Santos, num remate cruzado, aos 30 minutos.

Porém, o Benfica não deu nada por perdido e Jacaré bisou para o 4-3, a cerca de quatro minutos do final, chegando mesmo ao 4-4 poucos segundos depois de ter apostado no cinco para quatro: a 1m12s do fim, Carlos Monteiro rematou para a igualdade no dérbi.

No prolongamento, voltou a haver emoções fortes e a decisão aconteceu já dentro do último minuto e meio. O Sporting apostou no cinco para quatro, com Merlim como guarda-redes avançado, mas ao fim de alguns segundos o Benfica aproveitou uma má decisão dos verde e brancos e Jacaré fez o 5-4 a 55 segundos do fim, anotando o seu hat-trick para dar o título ás águias.

O Benfica conquista a sua nona Supertaça, a primeira desde 2016. O Sporting continua como recordista, com 11 títulos.