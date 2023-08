O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicou à equipa de futsal do Benavente Futsal Clube Associação uma sanção de desclassificação e baixa de divisão.

Na origem do castigo que é agora decidido esteve um jogo realizado em maio passado, no qual o Benavente perdeu com o Mação Futebol Clube por 60-0, entregando o título distrital à equipa adversária, que precisava de recuperar de uma desvantagem de 33 golos para ultrapassar o Vitória de Santarém no primeiro lugar.

A AF de Santarém exigiu consequências, não homologou o resultado, abriu um processo disciplinar e comunicou inclusive a situação ao Ministério Público devido à possibilidade de infração de «natureza e motivação criminal ou contraordenacional».

Por outro lado, o Benavente, que só se apresentou no jogo com três jogadores, defendeu-se, alegando que a alteração ao horário do jogo, comunicada dias antes pela AFS, faria com que a equipa tivesse dificuldades em comparecer devido à indisponibilidade de vários jogadores. O Benavente frisou ainda que, como resposta a um pedido de esclarecimento acerca das implicações de uma falta de comparência, recebeu vários valores de multas e que, depois de ter dito que só tinha três jogadores disponíveis, não obteve resposta.

O jogo acabou por realizar-se a 6 de maio e terminou com o inusitado resultado de 60-0.

Além das sanções de desclassificação e descida de divisão, o Benavente foi multado em 300 euros. De acordo com o comunicado oficial do CD da AF Santarém, o clube Ribatejano infringiu os números 1 e 2 do artigo 69.º e o número 2 do artigo 49.º do Regulamento Disciplinar da Associação (ver em baixo).