O Benavente Futsal Clube defendeu-se nesta segunda-feira do caso em que se tornou protagonista, depois de ter sido derrotado por 60-0 pelo Mação, na última jornada do campeonato, resultado que permitiu ao adversário anular uma desvantagem de 34 golos para o V. Santarém e sagrar-se assim campeão distrital.

O Benavente justificou agora em comunicado o facto de se ter apresentado em campo com apenas três jogadores – dois deles juniores – referindo ter informado a AF Santarém dessa possibilidade, depois de a hora do jogo ter sido alterada quatro dias antes da partida.

«Na terça-feira, 2 de Maio foi comunicado pela AFS a alteração ao horário do jogo. O BFCA neste dia mesmo respondeu que por motivos de falta de jogadores teria dificuldade em comparecer ao mesmo», lê-se num comunicado publicado nas redes sociais.

«Ainda na sequência deste tema o BFCA questionou a AFS quais as implicações de uma falta de comparência, a AFS respondeu apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49.º. No dia 5 de maio pelas 11h o BFCA enviou um email para a AFS comunicando que tinha apenas três jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de maio, nunca obtendo resposta a este email», continua a mesma nota.

O clube ribatejano diz ainda ter solicitado junto da equipa de arbitragem que o Mação jogasse também com apenas três jogadores, algo que os árbitros terão respondido que essa decisão teria de partir da equipa.

O Benavente revela ainda que um vice-presidente da AF Santarém assistiu a parte do polémico jogo «e deixou que este decorresse normalmente».

Recorde-se que a AF Santarém garantiu que vai abrir um processo de investigação ao caso.