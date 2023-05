A direção da Associação de Futebol de Santarém decidiu, na segunda-feira, após reunião, «não proceder à homologação do resultado verificado» no jogo entre o Mação e o Benavente, que terminou com vitória de 60-0 para a equipa da casa e «não homologar o resultado da prova», ou seja, a consequente conquista do título distrital de futsal pelo Mação.

Falando em «factos que determinaram o alcançar de um resultado inconcebível para um normal jogo de futsal e levando ainda em linha de conta a informação e denúncia disciplinar adiantadas pelo membro da direção desta associação presente no jogo e do qual se viu, perante o que assistiu, forçado a abandonar o recinto, a direção da Associação de Futebol de Santarém decidiu enviar participação disciplinar ao órgão competente, ou seja, ao Conselho de Disciplina da AF Santarém», referem, em comunicado.

Além disso, a AF Santarém, que antes já tinha reagido ao caso, cumpriu o «dever de comunicação ao Ministério Público» pela «eventual ocorrência da infração que possa revestir natureza e motivação criminal ou contraordenacional».

«Os factos e as circunstâncias em que os mesmos se verificaram, representam, na opinião desta direção, indícios de eventuais práticas de crimes, atenta a disciplina consagrada na Lei n.º 50/2007 de 31 de agosto, que veio estabelecer um novo regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva», acrescentam, frisando a intenção de buscar «responsabilidades», sejam estas «disciplinares e criminais», perante «factos que todos os desportistas não podem ficar alheios».

No sábado, o Mação venceu o Benavente por 60-0, num jogo em que a equipa visitante se apresentou apenas com três jogadores, um deles guarda-redes. O triunfo permitiu ao Mação, que partia para a 22.ª e última jornada com os mesmos 46 pontos do Vitória de Santarém, anular uma diferença de 33 golos para o adversário, para ser campeão do distrito.

Mação já reagiu: «Todos os regulamentos foram cumpridos»

Também na noite de segunda-feira e pela primeira vez, o Mação reagiu, em comunicado, ao desfecho do fim de semana, defendendo que «a homologação dos resultados deve ser feita» pela AF Santarém, «tendo em conta que todos os regulamentos foram cumpridos no jogo do dia 6 de maio», depois de o Benavente já se ter defendido no caso.

«As acusações de que o Mação está a ser alvo são graves e o clube não irá deixar passar em claro, sem as devidas diligências legais. Sabendo a AF Santarém das condicionantes do BFCA [Benavente] apresentadas na véspera do jogo e estando nomeado um representante da mesma no pavilhão, devia ter sido a AF Santarém a primeira a tentar encontrar uma solução ética para a resolução do problema, pois o Mação sempre mostrou abertura para jogar noutra data ou horário, devendo a AF Santarém fazer uma reflexão sobre casos idênticos que ocorrem nos mais diversos campeonatos organizados pela mesma e que não têm o mesmo tratamento», referem.

«Perante os factos e sabendo o Mação que a tradição seria o campeão distrital ser designado pela AF Santarém para disputar a Taça Nacional e sabendo que o Mação não está em condições de poder participar em campeonatos nacionais na próxima época, entende este clube, para bem do futsal distrital, que deverá ser indicado o Vitória de Santarém para representar o distrito na Taça Nacional», acrescentam, ainda, mostrando disponibilidade «para o apuramento de toda a verdade».

«O bom nome do clube não pode ser colocado em causa por algo que lhe é completamente alheio. Face ao exposto, o Mação estará atendo e não hesitará em atuar judicialmente contra aqueles que coloquem o bom nome da instituição em casa», concluem.