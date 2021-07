A seleção nacional feminina sub-19 de Portugal não vai participar no Europeu da categoria, depois de casos de covid-19 detetados no grupo final composto por 16 jogadoras que tinham sido convocadas para o estágio de preparação para a prova.

A confirmação foi feita na tarde desta terça-feira pela Federação de Andebol de Portugal (FPA), que refere, em comunicado, que a seleção não vai ao Europeu, na cidade de Celje, «devido a contágios de covid-19 detetados no grupo, no estágio que antecedia a competição».

«A comitiva nacional, liderada por José António Silva, tinha viagem marcada para a cidade eslovena esta quarta-feira que não irá acontecer, pelo que se seguirá um isolamento profilático», refere a FPA, num isolamento «declarado pela Autoridade de Saúde», a cumprir desde o dia 4 [passado domingo] até ao próximo dia 18 de julho.

Na mesma nota, a FPA refere que «comunicou oficialmente à Federação Europeia de Andebol e à Federação Eslovena (organizadora) tais circunstâncias».

Portugal estava integrado no grupo B, com Eslováquia, Rússia e Suécia. Com a ausência lusa, foi atribuída vitória de 10-0 a cada um dos adversários, que passam a somar dois pontos antes do início da competição, que vai de 8 até 18 de julho.