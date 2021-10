A Federação Internacional de Andebol (IHF) atualizou os regulamentos para a variante praia, permitindo calções até meio da coxa. Termina assim a obrigatoriedade do uso do biquíni reduzido pelas atletas.



As medidas entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2022.

«A Federação Europeia de Andebol agradece totalmente a decisão da Federação Internacional de Andebol», refere o seu presidente, Michael Wiederer.



A seleção da Noruega reacendeu a polémica no Campeonato da Europa, em julho, recusando jogar de biquíni, mesmo correndo o risco de ser penalizada e multada.