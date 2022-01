O Sporting regressou este sábado ao campeonato nacional com uma vitória por 5-2 frente ao Valongo, na 14.ª jornada da competição.



A equipa leonina não jogava para a competição há cerca de um mês, desde o dia 9 de dezembro, data em que perderam com o Benfica (4-3).



Desde então, o Sporting venceu o Termas OC para a Taça de Portugal e perdeu com o FC Porto para a Taça Intercontinental. O jogo com o Juventude de Viana, referente à 13.ª jornada do campeonato, foi adiado.



Com este resultado, a formação lisboeta ascende provisoriamente ao segundo lugar da classificação, com 31 pontos em 13 jogos, mais um que o Óquei de Barcelos. O FC Porto lidera com 34 pontos.