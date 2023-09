O ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) venceu, este sábado, a 14.ª etapa da Vuelta, num dia em que lhe juntou ainda a ascensão ao primeiro lugar da classificação da montanha, após a ligação de 156,5 quilómetros entre Sauveterre-de-Béarn e Larra-Belagua.

Depois de seguir durante muito tempo com o francês Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) na frente da corrida, o belga ficou isolado à entrada para os últimos quatro quilómetros e nem precisou propriamente de um ataque: Bardet cedeu, Evenepoel percebeu e seguiu sozinho para cortar a meta isolado, ao fim de 04h13m38s.

As lágrimas de Remco Evenepoel após a vitória:

No final da etapa, e depois de uma sexta-feira péssima na chegada ao Tourmalet, em que passou pela meta a mais de 27 minutos do vencedor da etapa Jonas Vingegaard, Evenepoel não conteve as lágrimas durante alguns segundos. Acabaria depois abraçado por Romain Bardet, segundo na tirada, a um minuto e 12 segundos. O pódio da etapa ficou completo com o belga Lenner Van Eetvelt, da Lotto Dstny, que chegou já a mais de seis minutos (+06m33s).

O abraço entre Evenepoel e Bardet no fim:

O grupo com os principais ciclistas para a geral (total de 12) chegou a oito minutos e 22 segundos de Remco Evenepoel. Entre o elenco estava o camisola vermelha Sepp Kuss (Jumbo-Visma), assim como os colegas de equipas Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, que fecham atualmente o pódio da classificação geral. O português João Almeida (UAE Team Emirates) foi 16.º na etapa, também a 08m22s de Evenepoel. David de la Cruz (Astana) ainda sprintou e ganhou um segundo, terminando a 08m21s do vencedor.

O campeão de 2022 na Vuelta, que atacou desde o início da etapa deste sábado, somou ainda 33 pontos para a montanha e ascendeu à liderança desta camisola: tem 63 pontos.

Na geral, tudo igual no top-10, com Sepp Kuss a liderar com 01m37s de vantagem para Roglic e 01m44 para Vingegaard. João Almeida segue em 10.º (+08m39s). Nota para a subida de Evenepoel ao 15.º lugar (era 19.º à partida para o dia), estando agora a 19m12s de Kuss.

Antes do dia de descanso em Santander na segunda-feira, os ciclistas percorrem a 15.ª etapa este domingo, com 158,5 quilómetros entre Pamplona e Lekunberri. Uma etapa montanhosa, mas já sem a dureza da dos últimos dois dias.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (APÓS 14.ª ETAPA):

1.º: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +51h04m54s

2.º: Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +01m37s

3.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +01m44s

4.º: Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +02m37s

5.º: Enric Mas (Movistar), +03m06s

6.º: Marc Soler (UAE Team Emirates), +03m10s

7.º: Mikel Landa (Bahrain Victorious), +04m12s

8.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +05m02s

9.º: Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +05m30s

10.º: João Almeida (UAE Team Emirates), +08m39s