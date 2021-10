Os portugueses Rui Oliveira e Iúri Leitão conquistaram a medalha de bronze no madison, nos Europeus de ciclismo de pista.

Oliveira já tinha conquistado o ouro no scratch e Leitão fora medalha de prata nos pontos e, agora, conquistaram o bronze, ao somarem 49 pontos na corrida de duplas. Os novos campeões europeus, Yoeri Havik e Jan-Willem van Schip dos Países Baixos, fizeram 60 e os belgas Kenny de Ketele e Lindsay de Vylder fizeram 56.

Assim, a participação portuguesa termina com quatro medalhas: ouro de Oliveira no scratch, prata de Leitão nos pontos, bronze da dupla no madison e prata de João Matias na eliminação.