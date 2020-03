O Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália, que ia abrir a nova temporada no próximo fim de semana, foi cancelado esta quinta-feira. Uma decisão que se segue ao anuncio da McLaren que já tinha dito que não ia correr, depois de ter confirmado a existência de um caso positivo de coronavírus na sua equipa.

Um comunicado conjunto da Fórmula 1, FIA e da organização do Grande Prémio da Austrália anunciou o cancelamento da corrida, já depois do governo australiano ter dito que a corrida ia realizar-se sem púbico.

«Na sequência da confirmação de que um membro da McLaren acusou um teste positivo de Covid-19 e da decisão da equipa de retirar-se do Grande Prémio, levou a Fórmula 1 e a FIA a reunir-se com as outras nove equipas na quinta-feira à noite. A maioria das equipas defendeu que a corrida não devia acontecer», lê-se na abertura do comunicado da organização da Fórmula 1.

A organização compreende a desilusão de milhares de adeptos e comprometeu-se a devolver o dinheiro dos bilhetes.