O Benfica venceu este sábado o Sporting por 3-0 (25-22, 25-20 e 28-26), no início da segunda fase do campeonato nacional de voleibol, e continua invicto nesta edição do campeonato.

Apesar de resolvido em três parciais, o encontro realizado no Pavilhão João Rocha pautou-se por um forte equilíbrio, com a diferença a revelar-se nos momentos finais de cada set, em que o Benfica foi sempre superior.

Benfica, Sporting de Espinho e Esmoriz lideram agora a série dos primeiros com três pontos, enquanto o Sporting se juntou ao VC Viana e ao Sporting das Caldas na cauda da tabela, sem pontos. O duelo entre Fonte do Bastardo e Castêlo de Maia foi adiado e as duas formações ainda não jogaram nesta fase.