Micah Downs renovou contrato com o Sporting, anunciaram os leões.

O basquetebolista norte-americano, de 34 anos, foi o autor do ponto que deu aos leões o título de campeão nacional, numa final com o FC Porto que foi decidida no quinto e decisivo jogo.

«A época passada foi fantástica e vivi momentos inesquecíveis. Momentos que quero repetir nesta nova temporada. Tenho muita vontade de voltar ao trabalho para que possamos voltar a repetir as conquistas da temporada passada», disse o extremo em declarações reproduzidas no site do Sporting.

Micah Downs vai para a segunda época no Sporting e quarta em Portugal, depois de ter representado o Benfica em 2018/19 e 2019/20.