O Tribunal Federal da Austrália adiou a audiência em que os advogados de Novak Djokovic pretendem contestar o cancelamento do visto do tenista e consequente deportação.



Os representantes de Djokovic e do Ministro da Imigração, Alex Hawke, acordaram que o procedimento será retomado às 9h30 de domingo (data e hora australianas).



No curto diálogo desta manhã, as partes discordaram apenas nos moldes da audiência de sábado: se deveria ser perante um ou três juízes, como pretende a defesa do tenista.



De acordo com a CNN, Novak Djokovic foi detido ainda antes da audiência, num local que não será divulgado, para evitar um «circo mediático». O tenista sérvio deve passar a noite em detenção, ainda segundo as informações divulgadas pela CNN.