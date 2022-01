O juiz que anulou o primeiro cancelamento do visto de Novak Djokovic promove esta sexta-feira uma audiência de urgência, horas depois de o governo da Austrália ter novamente cancelado o visto do tenista sérvio.

«Uma audiência terá lugar hoje (...), perante o juiz Anthony Kelly, do tribunal federal», informou um porta-voz sem divulgar mais detalhes.

Recorde-se que o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, cancelou o visto do número um do ténis mundial e este pode ser deportado, bem como ficar impedido de entrar no país durante três anos.